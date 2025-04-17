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Знищення російських загарбників, скріншот відео
240 уражених окупантів — нацгвардійці відбили масштабний штурм ворога на Покровському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205648-240-urajenyh-okupantiv-nacgvardiyci-vidbyly-masshtabnyy-shturm-voroga-na-pokrovskomu-napryamku.htmlРакурс
Захисники України з 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона Калина» сьогодні, 17 квітня, дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку.
В результаті ворог втратив 240 окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко, опублікувавши відповідне відео.
Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також біля двох рот живої сили. Проте, наші захисники показали справжній професіоналізм і незламність, — зазначив він.
За словами Півненка, результати цього бою вражають. Попередньо підтверджено такі втрати ворога:
- понад 240 окупантів уражено (безповоротні та санітарні);
- знищено 96 мотоциклів, 21 бойова броньована машина, дві одиниці автомобільної техніки та дві артилерійські системи.
Згодом Півненко опублікував ще одне відео, котре показує відбиття «байкерського» штурму ворога на Покровському напрямку.
Очевидно, що після уточнення кількість втрат сил і засобів противника буде більшою, — наголосив він.