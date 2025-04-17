Владимир Зеленский, фото: Comments.ua

https://racurs.ua/n205650-kitay-postavlyaet-rossii-poroh-i-artilleriu-zelenskiy.html

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Україна отримала від розвідок інформацію, що Китай постачає росії артилерію і порох. Також є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території рф.

Про це сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу розповів журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю російської федерації. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, — заявив Зеленський.

Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території росії, — додав він.

Зеленський нагадав, що під час його розмови з китайським лідером Сі Цзіньпінем той дав слово, що зброї продавати і відправляти в росію не буде.

Але, на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію. У нас вже є факти про цю роботу Китаю та росії на посилення їх обороноздатності і це погані факти, — наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що Україна бачить факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн, відповідні документи будуть передані наступного тижня.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»