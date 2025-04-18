Рашисты ударили по густонаселенному району Харькова: есть погибший и десятки пострадавших

https://racurs.ua/n205661-rashisty-udarili-po-gustonaselennomu-rayonu-harkova-est-pogibshiy-i-desyatki-postradavshih.html

Ракурс

росія вдарила по Харкову трьома крилатими ракетами «Іскандер-К» осколково-фугасної дії.

Про це повідомив начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко Харківської обласної прокуратури.

За його словами, це були ракети 9М727, про це також свідчать фото уламків, які були опубліковані згодом.

Кількість постраждалих унаслідок атаки по Харкову уранці 18 квітня зросла до 74 людей, повідомив о 10.00 мер міста Ігор Терехов.

Ранковий удар російські війська завдали по Основ’янському району Харкова. Під ворожу атаку потрапила багатоквартирна житлова забудова. Унаслідок ракетного обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати.

Серед постраждалих — щонайменше 13 людей госпіталізовано, з них двоє — діти. Четверо пацієнтів перебувають у важкому стані. Один мешканець загинув.

Сили ППО збили три крилаті ракети «Іскандер-К» та 23 безпілотники, ще десять дронів-імітаторів — локаційно втрачені.

Загалом російські війська випустили по Україні одну балістичну ракету «Іскандер-М», п’ять крилатих ракет «Іскандер-К», 37 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітації інших типів.

Внаслідок атаки постраждали: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.