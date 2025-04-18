"Альтернатива для Германии" может получить руководящие должности в правительстве

https://racurs.ua/n205667-alternativa-dlya-germanii-mojet-poluchit-rukovodyaschie-doljnosti-v-pravitelstve.html

Ракурс

Бойкот ультраправих у німецькому парламенті, схоже, закінчується: «Альтернатива для Німеччини» (АдН, або німецькою — AfD) може отримати керівні посади.

Законодавці від партії ХДС нового канцлера сигналізують про руйнування «муру», через який провідні політики десятиліттями відмовлялися працювати з радикальними фракціями, пише POLITICO.

Партія ХДС, яка виграла вибори в Німеччині, радикально пом’якшує свій підхід до роботи з ультраправими, оскільки реальність зміненого політичного ландшафту країни починає даватися взнаки.

Правоцентристські Християнські демократи (ХДС) — партія Гельмута Коля та Ангели Меркель — десятиліттями рішуче відмовлялася співпрацювати або укладати угоди з крайніми правими політиками, але тепер цей «мур», схоже, руйнується в процесі організації роботи парламенту Німеччини після позачергових виборів 23 лютого.

Успіх ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка вперше за повоєнну історію країни посіла друге місце, поставив під сумнів попередню згоду партій не співпрацювати з радикалами.

За інформацією POLITICO, деякі депутати від AfD у кулуарах вже налагодили контакти з представниками інших партій і отримали сигнали підтримки щодо отримання керівних посад у парламентських комітетах.

AfD, як і раніше, продовжує просувати антиміграційну та антиєвропейську політику.

AfD набрала більше 20% голосів і забезпечила собі 152 місця та стала найбільшою опозиційною партією в Бундестазі, що дає їй право головувати в кількох комітетах, які мають реальні важелі впливу, зокрема і на формування порядку денного.

Раніше ХДС і СДПН спільно ігнорували право AfD претендувати на формальні парламентські посади, зокрема систематично блокували її кандидатів на пост віцеспікера Бундестагу — посади, яка надається традиційно кожній з парламентських фракцій.

Прикметно, що перед виборами в Бундестаг Олаф Шольц та Фрідріх Мерц обіцяли не співпрацювати з ультраправими.