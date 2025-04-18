Зеленский продолжил мобилизацию и военное положение. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n205672-zelenskiy-soglasoval-prodoljenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii-v-ukraine.html

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Воєнний стан на мобілізацію в Україні продовжено.

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня підписав законопроекти № 13172 та № 13173про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Таким чином воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні з 9 травня продовжено ще на 90 днів — до 6 серпня 2025 року.

Як відомо, вперше воєнний стан та мобілізацію в Україні запровадили 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року — на три місяці. Наразі це вже 15-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабної війни.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, а також рух транспортних засобів. Також можуть бути заборони на таємницю листування та телефонних розмов й право на свободу слова і діяльність ЗМІ.

Нагадаємо, 16 квітня Верховна Рада підтримала продовження загальної мобілізації та воєнного стану до 6 серпня. Це рішення підтримали 357 депутатів і один нардеп проголосував проти цього рішення — Олексій Гончаренко.