Вице-президент Джей Ди США Вэнс. Фото:

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США побачили «прогрес» у переговорах щодо припинення війни рф проти України.

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що «оптимістично налаштований» щодо досягнення миру в Україні. Посадовець наголосив, що зрушення відбулися протягом останніх 24 годин. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні, передає Sky News.

Оскільки тривають переговори, я не буду робити передчасних висновків, але ми відчуваємо оптимізм і сподіваємося, що нам вдасться покласти край цій дуже жорстокій війні, — зазначив Венс.

Тим часом Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників інформує, що США показали європейським союзникам свій план завершення війни, який передбачає фактичну заморозку війни п лінії фронту й передачу росії окупованих територій України. Також у плані нічого немає про вступ України до НАТО. Крім того, американці пропонують послабити санкції проти росії.

Один із неназваних посадовців зазначив, що ці пропозиції ще потребуватимуть обговорення з Києвом.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вважає, що найшвидшим способом досягти припинення вогню — віддати росії контроль над чотирма областями України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області.

Джерело: Bloomberg, Sky News