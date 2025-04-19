Последствия российских ударов по Одесской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n205683-rashisty-nochu-atakovali-raketami-odesschinu-znachitelnye-razrusheniya-poluchili-fermerskie.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 квітня, атакували ракетами Одеську область.

Значних руйнувань зазнали фермерські господарства, на місцях спалахнули пожежі, які вогнеборці ліквідовували до самого ранку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.