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Последствия российских ударов по Одесской области, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали ракетами Одесщину — значительные разрушения получили фермерские хозяйства (ВИДЕО)

19 апр 2025, 08:19
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 квітня, атакували ракетами Одеську область.

Значних руйнувань зазнали фермерські господарства, на місцях спалахнули пожежі, які вогнеборці ліквідовували до самого ранку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

На щастя, загиблих та постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 15 рятувальників, від місцевої пожежної команди — 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.

Источник: Ракурс


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