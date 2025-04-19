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Ракурс
Наслідки російських ударів по Одещині, фото: ДСНС

Рашисти вночі атакували ракетами Одещину — значних руйнувань зазнали фермерські господарства (ВІДЕО)

19 кві 2025, 08:19
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 квітня, атакували ракетами Одеську область.

Значних руйнувань зазнали фермерські господарства, на місцях спалахнули пожежі, які вогнеборці ліквідовували до самого ранку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

На щастя, загиблих та постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 15 рятувальників, від місцевої пожежної команди — 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.

Джерело: Ракурс


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