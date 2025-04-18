Українські енергетичні об’єкти. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n205680-rf-zayavyla-pro-zavershennya-moratoriu-na-udary-po-energoobiektah-kyyiv-vidreaguvav.html

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Країна-агресор рф заявила, що мораторій на удари по енергетичних об'єктах закінчився.

Президент рф володимир путін не дав указівок щодо продовження тимчасового мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України. Також Москва не веде переговорів щодо подальшої долі цього перемир’я. Про це 18 квітня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Місяць справді закінчився, але наразі жодних інших вказівок верховного головнокомандувача, президента путіна не було, — зазначив він.

Також Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що він чекає на російську відповідь щодо припинення вогню в Україні вже цього тижня. Речник диктатора розповів, що путін не має запланованих переговорів з Трампом до кінця тижня.

На заяви російської сторони вже відреагували в Офісі президента. Радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів про загрозу російських ударів з повітря на свята.

Ми вважаємо початком домовленості з американською стороною 25 березня, коли Білий дім опублікував відповідні заяви. Але зважаючи на неадекватність росіян і дані розвідки, вчора президент Зеленський попередив про загрозу російських ударів по об'єктах енергетики напередодні Великодня або після нього, — розповів він.

Нагадаємо, рішення про тимчасове зупинення ударів по енергетичних об'єктах України було оголошене Москвою після телефонних переговорів президента США Дональда Трампа й російського диктатора володимира путіна. Формально ці домовленості ніяк не були закріплені.

МЗС України поінформувало, що за час енергетичного перемир’я росія понад 30 разів порушувала це енергетичне перемир’я. Київ регулярно направляє до столиць держав-партнерів і у штаб-квартири міжнародних організацій детальні факти про всі порушення.