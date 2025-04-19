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Уничтожение вражеской техники, скриншот видео
Беспилотники уничтожили скрытую вражескую технику на Харьковщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205686-bespilotniki-unichtojili-skrytuu-vrajeskuu-tehniku-na-harkovschine-video.htmlРакурс
На Харківщині українські прикордонники за допомогою безпілотників виявили та знищили приховану техніку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 19 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
«Безпілотний мікс» для окупантів: прикордонники виявили та знищили приховану ворожу техніку на Харківщині, — зазначається в описі відео.
На відео показано, як виглядали замасковані позиції ворога та моменти завдання по них ударів.