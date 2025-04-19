Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n205686-bespilotniki-unichtojili-skrytuu-vrajeskuu-tehniku-na-harkovschine-video.html

Ракурс

На Харківщині українські прикордонники за допомогою безпілотників виявили та знищили приховану техніку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 19 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

«Безпілотний мікс» для окупантів: прикордонники виявили та знищили приховану ворожу техніку на Харківщині, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як виглядали замасковані позиції ворога та моменти завдання по них ударів.