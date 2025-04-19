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Ракурс
Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

Беспилотники уничтожили скрытую вражескую технику на Харьковщине (ВИДЕО)

19 апр 2025, 10:01
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На Харківщині українські прикордонники за допомогою безпілотників виявили та знищили приховану техніку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 19 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

«Безпілотний мікс» для окупантів: прикордонники виявили та знищили приховану ворожу техніку на Харківщині, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як виглядали замасковані позиції ворога та моменти завдання по них ударів.

Источник: Ракурс


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