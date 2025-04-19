Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожої техніки, скріншот відео

Безпілотники знищили приховану ворожу техніку на Харківщині (ВІДЕО)

19 кві 2025, 10:01
999

На Харківщині українські прикордонники за допомогою безпілотників виявили та знищили приховану техніку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 19 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

«Безпілотний мікс» для окупантів: прикордонники виявили та знищили приховану ворожу техніку на Харківщині, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як виглядали замасковані позиції ворога та моменти завдання по них ударів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів