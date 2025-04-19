На Київщині внаслідок спалювання сухої рослинності загинули двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.

Тіла загиблих виявили вчора, 18 квітня, в ході ліквідації двох пожеж:

Cпалювання сухої рослинності є надзвичайно небезпечним! Такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, знищення майна, а найстрашніше — до людських жертв, — наголошують у ДСНС. — Закликаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не наражати на небезпеку себе й оточуючих!