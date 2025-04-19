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На Київщині внаслідок спалювання сухої рослинності загинули двоє людей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.
Тіла загиблих виявили вчора, 18 квітня, в ході ліквідації двох пожеж:
- у Бориспільському районі о 18.14 у місті Переяслав, на вулиці Остапа Вишні, виникла пожежа трав’яного настилу. О 19.28 пожежу було локалізовано. Під час гасіння було виявлено загиблого чоловіка;
- у Фастівському районі о 11.00 у селі Мостище виникла пожежа сухої рослинності на площі 5 га. О 11.44 через сильні пориви вітру вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі. О 12.17 на відкритій місцевості було виявлено загиблу людину.
Cпалювання сухої рослинності є надзвичайно небезпечним! Такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, знищення майна, а найстрашніше — до людських жертв, — наголошують у ДСНС. — Закликаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та не наражати на небезпеку себе й оточуючих!
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