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Почти три сотни пожаров вспыхнули в экосистемах Украины в сутки, фото: ГСЧС

280 пожаров вспыхнули в природных экосистемах за сутки, больше всего на Киевщине — ГСЧС (ФОТО)

16 апр 2025, 21:20
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В Україні протягом минулої доби спалахнули 280 пожеж у природних екосистемах, що охопили майже 275 га.

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Основні причини — необережне поводження з вогнем і навмисні підпали, — наголошують у відомстві. — Такі дії не лише створюють загрозу для життя і здоров’я людей, а й призводять до знищення унікальних природних територій, гинуть тварини, птахи, порушується екологічний баланс.

Зазначається, що найбільше пожеж було зафіксовано:

  • на Київщині — 56;
  • на Харківщині — 42;
  • на Житомирщині — 40;
  • на Вінниччині — 21;
  • на Черкащині — 17;
  • у Сумській і Чернігівській областях — по 16.

Не спалюйте суху траву, не залишайте відкритий вогонь у лісі та не розводьте багаття без потреби. Природа беззахисна перед вогнем — бережімо її разом, — закликають у ДСНС.

Майже три сотні пожеж спалахнули в екосистемах України за добу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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