Почти три сотни пожаров вспыхнули в экосистемах Украины в сутки, фото: ГСЧС

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В Україні протягом минулої доби спалахнули 280 пожеж у природних екосистемах, що охопили майже 275 га.

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Основні причини — необережне поводження з вогнем і навмисні підпали, — наголошують у відомстві. — Такі дії не лише створюють загрозу для життя і здоров’я людей, а й призводять до знищення унікальних природних територій, гинуть тварини, птахи, порушується екологічний баланс.

Зазначається, що найбільше пожеж було зафіксовано:

на Київщині — 56;

на Харківщині — 42;

на Житомирщині — 40;

на Вінниччині — 21;

на Черкащині — 17;

у Сумській і Чернігівській областях — по 16.