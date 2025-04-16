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Майже три сотні пожеж спалахнули в екосистемах України за добу, фото: ДСНС
280 пожеж спалахнули у природних екосистемах за добу, найбільше на Київщині — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205630-280-pojej-spalahnuly-u-pryrodnyh-ekosystemah-za-dobu-naybilshe-na-kyyivschyni-dsns-foto.htmlРакурс
В Україні протягом минулої доби спалахнули 280 пожеж у природних екосистемах, що охопили майже 275 га.
Про це сьогодні, 16 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Основні причини — необережне поводження з вогнем і навмисні підпали, — наголошують у відомстві. — Такі дії не лише створюють загрозу для життя і здоров’я людей, а й призводять до знищення унікальних природних територій, гинуть тварини, птахи, порушується екологічний баланс.
Зазначається, що найбільше пожеж було зафіксовано:
- на Київщині — 56;
- на Харківщині — 42;
- на Житомирщині — 40;
- на Вінниччині — 21;
- на Черкащині — 17;
- у Сумській і Чернігівській областях — по 16.
Не спалюйте суху траву, не залишайте відкритий вогонь у лісі та не розводьте багаття без потреби. Природа беззахисна перед вогнем — бережімо її разом, — закликають у ДСНС.