Упоминание о долге Украины за предоставленную США помощь появилось только в распространенном СМИ варианте текста соглашения

https://racurs.ua/n205695-upominanie-o-dolge-ukrainy-za-predostavlennuu-ssha-pomosch-poyavilos-tolko-v-rasprostranennom-smi.html

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Згадка про борг за надану США допомогу з’явилася у переговорах щодо корисних копалин лише одного разу — у поширеному ЗМІ варіанті тексту угоди.

Відтоді ніяких спроб формулювати цифри не було, — заявив очільник української переговірної делегації, торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, мови про будь-який новий борг чи трансформацію попередньої допомоги у борг, зараз немає.

Жодної логіки «боргування» немає ані у пропозиціях США, ані у пропозиціях України. (…) Усі розуміють, що це не є боргом, а є взаємовигідною співпрацею. Мова йде про те, скільки хочуть заробити США та Україна від інвестицій, — сказав Качка в етері телемарафону.

За його словами, на переговорах у Вашингтоні від української сторони були пропозиції щодо військової допомоги, на які тепер очікується реакція США.