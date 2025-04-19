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Упоминание о долге Украины за предоставленную США помощь появилось только в распространенном СМИ варианте текста соглашения
Упоминание о долге Украины за предоставленную США помощь появилось только в распространенном СМИ варианте текста соглашенияhttps://racurs.ua/n205695-upominanie-o-dolge-ukrainy-za-predostavlennuu-ssha-pomosch-poyavilos-tolko-v-rasprostranennom-smi.htmlРакурс
Згадка про борг за надану США допомогу з’явилася у переговорах щодо корисних копалин лише одного разу — у поширеному ЗМІ варіанті тексту угоди.
Відтоді ніяких спроб формулювати цифри не було, — заявив очільник української переговірної делегації, торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, мови про будь-який новий борг чи трансформацію попередньої допомоги у борг, зараз немає.
Жодної логіки «боргування» немає ані у пропозиціях США, ані у пропозиціях України. (…) Усі розуміють, що це не є боргом, а є взаємовигідною співпрацею. Мова йде про те, скільки хочуть заробити США та Україна від інвестицій, — сказав Качка в етері телемарафону.
За його словами, на переговорах у Вашингтоні від української сторони були пропозиції щодо військової допомоги, на які тепер очікується реакція США.
Після переговорів у Вашингтоні США знизили оцінку наданої Україні допомоги з 300 до 100 млрд доларів. Угоду про корисні копалини можуть підписати вже цього тижня. Про це повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела.
У Міністерстві фінансів США оцінили переговори з українською делегацією як «дуже продуктивні». Співрозмовники журналістів підтвердили цю оцінку.
Ми дуже, дуже близькі. Угода може бути підписана вже цього тижня, — сказав міністр фінансів Скотт Бессент.
За словами співрозмовників журналістів, адміністрація президента США Дональда Трампа, як і раніше, неохоче бере на себе зобов’язання щодо внесків у спільний фонд і продовжує наполягати на тому, щоб внеском вважалася вже надана Україні допомога.
Українські переговірники з усіх сил намагаються переконати своїх американських колег відмовитися від такого підходу.
Поки що питання відклали для подальших дискусій. Наступні консультації пройдуть онлайн наприкінці тижня,
Україна має надати детальну інформацію про конкретні проєкти, які можуть бути розпочаті в рамках угоди.
Угода про корисні копалини, яку США планують підписати з Україною, не пов’язана з процесом врегулювання війни, заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс.
Раніше повідомлялося, що українські та американські посадовці обговорять остаточні умови співробітництва щодо корисних копалин до 26 квітня.
Мінекономіки України опублікувало текст меморандуму, який 16 квітня украли на переговорах у Парижі американська та українська делегації.