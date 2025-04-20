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Рашисты 19 апреля обстреляли Никопольщину из РСЗО, фото: РИА Новости

Рашисты ударили из РСЗО по общине на Днепропетровщине — повреждены дома и ЛЭП

20 апр 2025, 09:49
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Російські загарбники вчора, 19 квітня, ввечері завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зафіксовані такі випадки:

  • російські війська скинули боєприпас з БПЛА на одне з сіл Марганецької громади, що на Нікопольщині. На щастя, ніхто з людей не постраждав;
  • агресор вдарив з РСЗВ і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені сім приватних будинків, зачепило й лінію електропередач. Минулося без загиблих та поранених.

Ніч в області була тихою. Без ворожих атак, — додав Лисак.

Нагадаємо, рашисти оголосили так зване «великоднє перемир’я». Втім, на різних напрямках передової відбулися вже п’ять штурмових дій російських підрозділів.

Источник: Ракурс


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