Рашисти вдарили з РСЗВ по громаді на Дніпропетровщині — пошкоджені будинки та ЛЕП

Рашисти 19 квітня обстріляли Нікопольщину з РСЗВ, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n205710-rashysty-vdaryly-z-rszv-po-gromadi-na-dnipropetrovschyni-poshkodjeni-budynky-ta-lep.html

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Російські загарбники вчора, 19 квітня, ввечері завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зафіксовані такі випадки:

російські війська скинули боєприпас з БПЛА на одне з сіл Марганецької громади, що на Нікопольщині. На щастя, ніхто з людей не постраждав;

агресор вдарив з РСЗВ і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені сім приватних будинків, зачепило й лінію електропередач. Минулося без загиблих та поранених.

Ніч в області була тихою. Без ворожих атак, — додав Лисак.

Нагадаємо, рашисти оголосили так зване «великоднє перемир’я». Втім, на різних напрямках передової відбулися вже п’ять штурмових дій російських підрозділів.