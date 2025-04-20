Володимир Зеленський та Олександр Сирський, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n205708-rosiyska-armiya-namagaietsya-stvoryty-vrajennya-prypynennya-vognu-ale-ne-polyshaie-sprob.html

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Російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, однак не полишає окремих спроб просуватися.

Про це йдеться у доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 20 квітня, яку на своїй Фейсбук-сторінці опублікував президент України Володимир Зеленський.

Cтаном на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на різних напрямках передової відбулися вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів:

в ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення;

в ОТУ «Донецьк» — три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку;

на Запорізькому напрямку — одне в районі Степового.

Також зафіксовані десятки випадків застосувань FPV-дронів ворогом. На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.

У період між 18.00 учорашньої доби та 00.00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, о 17.00 за Києвом російський диктатор володимир путін оголосив «великоднє перемир’я». Він заявив, що росіяни нібито зупиняють всі бойові дії на період з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.