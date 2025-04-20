Оккупанты обвинили ВСУ в якобы нарушении «пасхального перемирия», фото: comments.ua

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Російські загарбники звинуватили ЗСУ у нібито порушенні «великоднього перемир’я» — завданні ударів по тимчасово окупованих територіях України.

Так, російське державне агентство ТАСС стверджує, що у Донецьку сьогодні, 20 квітня, нібито пролунали три вибухи. Крім того, у соцмережах з’явилися фото диму, який піднімається над містом після «прильоту».

При цьому всьому найбільший моніторинговий канал противника, який повідомляє про всі види обстрілів по всім напрямкам мовчав весь ранок, написавши постфактум про наявність прильоту в місті, — наголошує у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, російський диктатор володимир путін оголосив «великоднє перемир’я». Він заявив, що росіяни нібито зупиняють всі бойові дії на період з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.