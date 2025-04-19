Сибига о «перемирии» путина: будем смотреть на действия, а не на слова

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокомунтував так зване путінське «великоднє перемир’я».

Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів.

рф відмовила, російська відмова США триває вже 38 днів. Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів.

На жаль, ми маємо довгу історію, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна довіряти, і ми будемо дивитися на дії, а не на слова.

росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню, яка розглядається з березня.

Ми хочемо, щоб російські сили фактично припинили вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і міжнародну спільноту бути пильними.

Тільки дії, а не слова відкривають правду: ця війна почалася і триває тільки через росію, — повідомив міністр закордонних справ України.