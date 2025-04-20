6 тыс. ремней пасок военным командир ТГ «Угледар» Наев — для доставки применили дроны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205716-6-tys-remney-pasok-voennym-komandir-tg-ugledar-naev-dlya-dostavki-primenili-drony-video.htmlРакурс
Захисникам України передали понад 6 тис. великодніх пасок, освячених Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм у Михайлівському Золотоверхому соборі, який із 2014 року став символом захисту, віри та незламності.
Про це сьогодні, 20 квітня на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач тактичної групи «Вугледар» генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Ці паски є знаком духовної єдності між тими, хто молиться, і тими, хто тримає зброю. Це тепло рідного дому, яке пройшло шлях від святині до нульових бойових рубежів, — наголосив Наєв.
Зазначається, що паски отримали командири бригад та командири підрозділів, а також безпосередньо бійці та бійчині на передовій. Зокрема, Наєв опублікував відео, котре показує доставку паски дроном на передову.
Наші захисники та захисниці відчувають у цих пасках не тільки святковий смак, а й присутність свого народу поруч. Бо коли у найгарячіші моменти війни до рук потрапляє освячена паска — це нагадує про то, що вас люблять, за вас моляться, про вас пам’ятають і разом з вами щоденно борються — кожен на своєму місці, — наголосив він.