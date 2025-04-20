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Украинским военным на передовой паски передали с помощью дронов, скриншот видео

6 тыс. ремней пасок военным командир ТГ «Угледар» Наев — для доставки применили дроны (ВИДЕО)

20 апр 2025, 12:59
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Захисникам України передали понад 6 тис. великодніх пасок, освячених Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм у Михайлівському Золотоверхому соборі, який із 2014 року став символом захисту, віри та незламності.

Про це сьогодні, 20 квітня на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач тактичної групи «Вугледар» генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Ці паски є знаком духовної єдності між тими, хто молиться, і тими, хто тримає зброю. Це тепло рідного дому, яке пройшло шлях від святині до нульових бойових рубежів, — наголосив Наєв.

Зазначається, що паски отримали командири бригад та командири підрозділів, а також безпосередньо бійці та бійчині на передовій. Зокрема, Наєв опублікував відео, котре показує доставку паски дроном на передову.

Наші захисники та захисниці відчувають у цих пасках не тільки святковий смак, а й присутність свого народу поруч. Бо коли у найгарячіші моменти війни до рук потрапляє освячена паска — це нагадує про то, що вас люблять, за вас моляться, про вас пам’ятають і разом з вами щоденно борються — кожен на своєму місці, — наголосив він.

Українським військовим на передовій передали паски, фото: Сергій Наєв

Источник: Ракурс


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