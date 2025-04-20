Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українським військовим на передовій паски передали за допомогою дронів, скріншот відео

6 тис. пасок передав військовим командир ТГ «Вугледар» Наєв — для доставки застосували дрони (ВІДЕО)

20 кві 2025, 12:59
999

Захисникам України передали понад 6 тис. великодніх пасок, освячених Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм у Михайлівському Золотоверхому соборі, який із 2014 року став символом захисту, віри та незламності.

Про це сьогодні, 20 квітня на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач тактичної групи «Вугледар» генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Ці паски є знаком духовної єдності між тими, хто молиться, і тими, хто тримає зброю. Це тепло рідного дому, яке пройшло шлях від святині до нульових бойових рубежів, — наголосив Наєв.

Зазначається, що паски отримали командири бригад та командири підрозділів, а також безпосередньо бійці та бійчині на передовій. Зокрема, Наєв опублікував відео, котре показує доставку паски дроном на передову.

Наші захисники та захисниці відчувають у цих пасках не тільки святковий смак, а й присутність свого народу поруч. Бо коли у найгарячіші моменти війни до рук потрапляє освячена паска — це нагадує про то, що вас люблять, за вас моляться, про вас пам’ятають і разом з вами щоденно борються — кожен на своєму місці, — наголосив він.

Українським військовим на передовій передали паски, фото: Сергій Наєв

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів