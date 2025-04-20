Українським військовим на передовій паски передали за допомогою дронів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205716-6-tys-pasok-peredav-viyskovym-komandyr-tg-vugledar-naiev-dlya-dostavky-zastosuvaly-drony.html

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Захисникам України передали понад 6 тис. великодніх пасок, освячених Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм у Михайлівському Золотоверхому соборі, який із 2014 року став символом захисту, віри та незламності.

Про це сьогодні, 20 квітня на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач тактичної групи «Вугледар» генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Ці паски є знаком духовної єдності між тими, хто молиться, і тими, хто тримає зброю. Це тепло рідного дому, яке пройшло шлях від святині до нульових бойових рубежів, — наголосив Наєв.

Зазначається, що паски отримали командири бригад та командири підрозділів, а також безпосередньо бійці та бійчині на передовій. Зокрема, Наєв опублікував відео, котре показує доставку паски дроном на передову.