Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кроме "шахедов", россияне ударили по Украине ночью противокорабельным "Ониксом" и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П

Кроме «шахедов», россияне ударили по Украине ночью противокорабельным «Ониксом» и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П

21 апр 2025, 09:33
999

Вночі російські війська у ніч проти 21 квітня атакували Україну трьома ракетами та 96 ударними БпЛА.

Силами ППО збито 42 ворожі дрони типу Shahed. 47 безпілотників-імітаторів цілей втрачено локаційно. Зафіксовано влучання та постраждалі на Харківщині, Дніпропетровщині та Черкащині.

Росіяни атакували Херсонщину протикорабельною крилатою ракетою «Онікс», а по Миколаївщині вдарили двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров