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Кроме "шахедов", россияне ударили по Украине ночью противокорабельным "Ониксом" и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П
Кроме «шахедов», россияне ударили по Украине ночью противокорабельным «Ониксом» и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31Пhttps://racurs.ua/n205733-krome-shahedov-rossiyane-udarili-po-ukraine-nochu-protivokorabelnym-oniksom-i-dvumya.htmlРакурс
Вночі російські війська у ніч проти 21 квітня атакували Україну трьома ракетами та 96 ударними БпЛА.
Силами ППО збито 42 ворожі дрони типу Shahed. 47 безпілотників-імітаторів цілей втрачено локаційно. Зафіксовано влучання та постраждалі на Харківщині, Дніпропетровщині та Черкащині.
Росіяни атакували Херсонщину протикорабельною крилатою ракетою «Онікс», а по Миколаївщині вдарили двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П.