Ракурсhttps://racurs.ua/
Крім "шахедів", росіяни вдарили по Україні вночі протикорабельним «Оніксом» та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П
Крім «шахедів», росіяни вдарили по Україні вночі протикорабельним «Оніксом» та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31Пhttps://racurs.ua/ua/n205733-krim-shahediv-rosiyany-vdaryly-po-ukrayini-vnochi-protykorabelnym-oniksom-ta-dvoma.htmlРакурс
Вночі російські війська у ніч проти 21 квітня атакували Україну трьома ракетами та 96 ударними БпЛА.
Силами ППО збито 42 ворожі дрони типу Shahed. 47 безпілотників-імітаторів цілей втрачено локаційно. Зафіксовано влучання та постраждалі на Харківщині, Дніпропетровщині та Черкащині.
Росіяни атакували Херсонщину протикорабельною крилатою ракетою «Онікс», а по Миколаївщині вдарили двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П.