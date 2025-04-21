Крім "шахедів", росіяни вдарили по Україні вночі протикорабельним «Оніксом» та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П

Крім «шахедів», росіяни вдарили по Україні вночі протикорабельним «Оніксом» та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П

https://racurs.ua/ua/n205733-krim-shahediv-rosiyany-vdaryly-po-ukrayini-vnochi-protykorabelnym-oniksom-ta-dvoma.html

21 кві 2025, 09:33 999

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