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Крім "шахедів", росіяни вдарили по Україні вночі протикорабельним «Оніксом» та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П

Крім «шахедів», росіяни вдарили по Україні вночі протикорабельним «Оніксом» та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П

21 кві 2025, 09:33
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Вночі російські війська у ніч проти 21 квітня атакували Україну трьома ракетами та 96 ударними БпЛА.

Силами ППО збито 42 ворожі дрони типу Shahed. 47 безпілотників-імітаторів цілей втрачено локаційно. Зафіксовано влучання та постраждалі на Харківщині, Дніпропетровщині та Черкащині.

Росіяни атакували Херсонщину протикорабельною крилатою ракетою «Онікс», а по Миколаївщині вдарили двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

Джерело: Ракурс


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