В США новая «случайная» утечка конфиденциальных документов с планами Белого дома

https://racurs.ua/n205734-v-ssha-novaya-sluchaynaya-utechka-konfidencialnyh-dokumentov-s-planami-belogo-doma.html

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Тисячі службовців випадково отримали доступ до конфіденційних документів з внутрішніми планами Білого дому.

За даними The Washington Post, усьому персоналу Адміністрації загальних служб США — а це понад 11 200 людей — випадково надали доступ до теки в Google Drive, яка містила чутливі документи.

Йдеться про потенційно засекречені плани поверхів Білого дому, деталі проєктованих вибухозахисних дверей для Центру відвідувачів Білого дому, а також банківські реквізити підрядника, який допомагав у проведенні пресконференції адміністрації Дональда Трампа.

Точно невідомо, чи ці дані мають гриф секретності, однак 9 із 15 файлів у теці мали позначку «контрольована незасекречена інформація» — тобто чутливі дані, які не підпадають під класифікацію таємних, але все одно мають бути захищені.

Доступ до теки на Google-диску з такими документами випадково надали усім 11200 співробітникам, при цьому у 10 файлах автоматично стояв дозвіл не лише перегляду, а й редагування. Серед документів виявились також пропозиції щодо противибухових дверей у центрі для відвідувачів Білого дому, деталі рахунка для підрядника, який допомагав організовувати пресконференцію адміністрації Трампа.