Предательница устанавливала «видеоловушки» для корректировки ударов рф по эшелонам ВСУ

https://racurs.ua/n205737-predatelnica-ustanavlivala-videolovushki-dlya-korrektirovki-udarov-rf-po-eshelonam-vsu-foto.html

Ракурс

Затримали зрадницю, яка встановлювала «відеопастки», щоб коригувати удари рф по ешелонах ЗСУ на Чернігівщині.

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) «перерізати» залізничну логістику Сил оборони на півночі України.

За результатами спецоперації на Чернігівщині затримали агентку рф, яка коригувала повітряні удари агресора по об'єктах «Укрзалізниці».