Зрадниця встановлювала «відеопастки» для коригування ударів рф по ешелонах ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n205737-zradnycya-vstanovluvala-videopastky-dlya-koryguvannya-udariv-rf-po-eshelonah-zsu.html

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Затримали зрадницю, яка встановлювала «відеопастки», щоб коригувати удари рф по ешелонах ЗСУ на Чернігівщині.

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) «перерізати» залізничну логістику Сил оборони на півночі України.

За результатами спецоперації на Чернігівщині затримали агентку рф, яка коригувала повітряні удари агресора по об'єктах «Укрзалізниці».

Під «прицілом» ворога були вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами, які, на думку окупантів, перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агентка мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російського гру.

За допомогою «відеопастки» ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази Укрзалізниці, щоб вдарити по ньому з повітря.

Щоб обстріл був успішним та «пройшов повз» українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій.