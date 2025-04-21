Россияне планируют "Бессмертный полк" в Вашингтоне

https://racurs.ua/n205739-rossiyane-planiruut-bessmertnyy-polk-v-vashingtone.html

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На тлі пожвавлення контактів США та росії у Вашингтоні хочуть провести ходу «Безсмертного полку».

Ініціативна група росіян планує провести 3 травня першу за останні кілька років ходу, йдеться в буклеті, поширеному організаторами серед російськомовних груп у США, який агентство «Укрінформ» отримав у своє розпорядження.

Зазвичай такі акції мають отримати дозвіл муніципальної влади. За інформацією джерел, обізнаних із планами заходу, організатори повідомили про те, що вже мають такий дозвіл. Але у пресслужбі Столичного управління поліції в місті Вашингтон не відповіли одразу на інформаційний запит «Укрінформу».

Росіяни планують пройти «з оркестром, піснями й портретами своїх героїв» по центру Вашингтона, а потім провести «невеликий концерт» біля самого меморіалу Другої світової війни.

У Вашингтоні хода «Безсмертного полку» не проводилася від початку повномасштабної війни росії проти України.