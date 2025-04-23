Европа будет настаивать на территориальной целостности Украины. Фото:

https://racurs.ua/n205794-mirnoe-soglashenie-s-rf-doljno-predusmatrivat-territorialnuu-celostnost-ukrainy-parij.html

Ракурс

Європа наполягатиме на територіальній цілісності України в мирній угоді з росією.

Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є пріоритетними для європейських країн і мають бути враховані в будь-яких домовленостях щодо завершення припинення розв’язаної РФ війни. Про це повідомило AFP із посиланням на канцелярію президента Франції Емманюеля Макрона.

Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців, — зазначили в офісі.

Зазначається, що така заява пролунала після того, як віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявляв, що і Україні, і росії доведеться «віддати частину території, якою вони зараз володіють».

Нагадаємо, іноземні медіа інформували, що Сполучені Штати Америки готові визнати контроль російської федерації над українським Кримом та послабити санкції проти країни-агресора в рамках потенційної мирної угоди. Також у США наполягали на відмові України від намірів вступити до НАТО.

А 22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме російську окупацію Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Сьогодні в Лондоні мала відбутися зустріч у Лондоні між провідними дипломатами Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України. Однак вона була відкладена і замість багатосторонньої зустрічі відбудуться переговори між високопосадовцями з п’яти країн.

Джерело: AFP