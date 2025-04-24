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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

48 ракет и 64 БПЛА сбили силы ПВО в ночь на 24 апреля (ИНФОГРАФИКА)

24 апр 2025, 11:18
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 квітня (із 19.30 23 квітня) здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Основним напрямком удару став Київ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника:

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька та Курська області рф.);
  • 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Саратовська область рф);
  • шість крилатих ракет «Іскандер-К» (район пусків — Донецька область);
  • 12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область);
  • 145 ударних БПЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда — окупований Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

  • семи балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;
  • 31 крилатої ракети Х-101;
  • шести крилатих ракет «Калібр»;
  • чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 64 ударних БПЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей, — зазначили в Повітряних силах.

Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Так, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки «шахедів» пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку поруч.

Згодом він повідомив, що пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів Запоріжжя.

Источник: Ракурс


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