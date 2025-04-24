Последствия российских ударов по Киеву, фото: ГСЧС Киева

https://racurs.ua/n205807-v-bolnicah-kieva-nahoditsya-31-chelovek-klichko.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 квітня, здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Києву.

Наразі у лікарнях столиці перебуває 31 людина, зокрема п’ятеро дітей.

Загалом внаслідок нічної атаки постраждали 70 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Щодо загиблих — остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі, — зазначив він.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про дев’ятьох загиблих.

Летіло все: калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45, — зазначив він.

Внаслідок атаки ворожих БПЛА, керованих і балістичних ракет у Києві зафіксовано: