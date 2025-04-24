У лікарнях Києва перебуває 31 людина — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n205807-u-likarnyah-kyieva-perebuvaie-31-ludyna-klychko.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 квітня, здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Києву.
Наразі у лікарнях столиці перебуває 31 людина, зокрема п’ятеро дітей.
Загалом внаслідок нічної атаки постраждали 70 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Щодо загиблих — остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі, — зазначив він.
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про дев’ятьох загиблих.
Летіло все: калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45, — зазначив він.
Внаслідок атаки ворожих БПЛА, керованих і балістичних ракет у Києві зафіксовано:
- у Голосіївському районіі — займання автомобілів у дворі житлового будинку, пожежа в гаражному кооперативі, падіння уламків на території нежитлової забудови, загорання на території гаражного кооперативу, а також часткове руйнування гаражів та дваповерхової адміністративної будівлі;
- у Шевченківському районі — падіння уламків БПЛА на відкритій території без загоряння, займання та руйнування гаражів, пожежа на території нежитлової забудови та руйнування адміністративної будівлі;
- у Святошинському районі — загоряння та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди, проводяться рятувальні роботи. Також сталися займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку, пожежа на території нежитлової забудови, руйнування на території гаражного кооперативу, загоряння в будівлі, пожежа та часткове руйнування одноповерхового житлового будинку, загоряння на території нежитлового приміщення;
- у Соломʼянському районі — падіння БПЛА на відкритій місцевості, без руйнувань;
- в Оболонському районі — займання травʼяного настилу та дев’яти автомобілів, займання на даху нежитлового будинку (потерпілих немає), а також пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу;
- в Деснянському районі — була інформація, щодо пожежі на відкритій території, котра не підтвердилась.