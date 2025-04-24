Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

У Києві дев’ятеро загиблих внаслідок повітряної атаки рашистів, під завалами шукають дітей (ФОТО)

24 кві 2025, 08:18
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 квітня, здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні.

Станом на 7.30 відомо про дев’ятьох загиблих, ще понад 70 людей зазнали різних травм, понад 40 з них госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що загалом у Києві рятувальники працювали на 13 локаціях:

  • сталися руйнування в житлових будинках;
  • виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях;
  • через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник МВС Ігор Клименко. — З-під руїн чути телефонні дзвінки — пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів