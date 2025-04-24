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Наслідки російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС
У Києві дев’ятеро загиблих внаслідок повітряної атаки рашистів, під завалами шукають дітей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205803-u-kyievi-dev-yatero-zagyblyh-vnaslidok-povitryanoyi-ataky-rashystiv-pid-zavalamy-shukaut-ditey.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 квітня, здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні.
Станом на 7.30 відомо про дев’ятьох загиблих, ще понад 70 людей зазнали різних травм, понад 40 з них госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що загалом у Києві рятувальники працювали на 13 локаціях:
- сталися руйнування в житлових будинках;
- виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях;
- через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.
Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник МВС Ігор Клименко. — З-під руїн чути телефонні дзвінки — пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.