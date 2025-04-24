Последствия российской воздушной атаки по Киеву, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 квітня, здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні.

Станом на 7.30 відомо про дев’ятьох загиблих, ще понад 70 людей зазнали різних травм, понад 40 з них госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що загалом у Києві рятувальники працювали на 13 локаціях:

сталися руйнування в житлових будинках;

виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях;

через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.