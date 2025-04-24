Дональд Трамп отреагировал на массированный удар рф.

https://racurs.ua/n205817-vladimir-stop-tramp-otreagiroval-na-massirovannyy-udar-rossiyan-po-kievu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відреагував на сьогоднішній масований російський обстріл Києва та інших міст України.

Лідер Сполучених Штатів Америки закликав російського диктатора володимира путіна припинити обстріли, бо вони «не були необхідними» і сталися «невчасно». Трамп наполягає на укладанні мирної угоди. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Мені не подобаються російські удари по Києву. Вони не потрібні й мають дуже невдалий час. Володимире, зупинись! Щотижня гине 5 тис. солдатів. Давайте укладемо мирну угоду! — написав Трамп у своїй соцмережі.

Нагадаємо, цієї ночі країна-агресор росія випустила по Україні 70 ракет та 145 дронів. Окупанти застосовували балістичні та крилаті ракети й БпЛА-камікадзе. Під ударом ворога був Київ. Також росіяни атакували Харків, Запоріжжя, Житомирську, Сумську, Хмельницьку області. Загалом від удару агресора по всій Україні понад 80 поранених, є загиблі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цим обстрілом росія намагається тиснути не лише на українську націю, але й на Сполучені Штати Америки.