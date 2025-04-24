Британия ввела новые санкции против рф. Фото:

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Нові санкції проти російської федерації запровадив британський уряд.

У четвер, 24 квітня, Велика Британія схвалила пакет, який включає 150 нових торгівельних санкцій проти країни-агресора. Зокрема, заборонено експорт до росії контролерів ігрових консолей. Ці гаджети окупанти використовують для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні. Про це повідомило Politico.

Зазначається, що Лондон також заборонив доступ до рф іншим технологіям, включаючи програмне забезпечення, здатне шукати та розробляти нові нафтові та газові свердловини. Ці санкції повинні позбавити оборонний та енергетичний секторів росії новітніх технологій. До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми.

Також у санаційному списку заборона на експорт хімікатів, електроніки, машин і металів.

Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку рф, — заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження обмежень проти рф ще на один рік 10 квітня. Цей указ стосується санкцій, які запровадив попередній президент США Джо Байден 15 квітня 2021 року через «шкідливі зовнішньополітичні дії» росії.

Джерело: Politico