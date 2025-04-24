ССО уничтожили взвод бойцов КНДР. Фото:

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Ракурс

Сили спеціальних операцій знищили взвод армії КНДР у ближньому бою.

У Курській області росії бійці 6-го полку «Рейнджер» ССО Збройних сил України провели бій проти регулярних військ Північної Кореї. Під час швидкого контакту український спецназ знищив 25 північнокорейців. Ці події відбулися у березні, але через оперативну безпеки командування лише зараз показало відео бою. Про це Сили спецоперацій 24 квітня повідомили у Facebook.

Зазначається, що вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника й за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження. Після цього вони зайняли вигідні вогневі позиції в окопах й розпочали 25 солдатів КНДР.

Попри те, що противник кількісно переважав українських захисників втричі й ворога підтримувала артилерія, ССО не залишили окупантам шансів.

Група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі.

Нагадаємо, військовослужбовці ССО зайшли в одну з фронтових сіл й перевірили всі будівлі та укриття. Під час зачистки специ знищили кількох окупантів російської армії й вилучили засоби звʼязку.