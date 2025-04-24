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Аварийно-спасательные роботы в Киеве. Фото: ГСЧС
Число погибших в Киеве снова возросло (ФОТО)https://racurs.ua/n205824-chislo-pogibshih-v-kieve-snova-vozroslo-foto.htmlРакурс
Зросла кількість загиблих у Святошинському районі Києва.
Наразі відомо про 12 осіб, які 24 квітня загинули внаслідок масованої російської ракетної атаки на столицю. Сьогодні надвечір рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще двох людей. Також відомо про 90 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи досі тривають. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
Надзвичайники залучили роботизовану техніку до аварійно-рятувальних робіт на місці прильотів. Зазначається, що сучасні інженерні рішення дозволяють рятувальникам ефективно та безпечно розбирати завали, прибирати пошкоджені автомобілі та уламки будівельних конструкцій.
Також у ДСНС показали, як в рятувальній операції працюють чотирилапі. Вони шукають людей під завалами у найнебезпечніших місцях, бо під завалами ще можуть бути люди.
Тим часом Reuters із посиланням на українських військових поінформувало, що російська армія вгатила по будинку у Святошинському районі Києва північнокорейською балістичною ракетою КN-23. Ці ракети мають боєголовки вагою до однієї тонни, що є більш потужними, ніж російські аналоги.
Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російська армія атакувала Україну 70 балістичними та крилатими ракетами й 145 дронами. Найбільше постраждав Київ.
Зокрема, в Святошинському районі був частково зруйнований багатоквартирний будинок. Пошкоджень також зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок.
Постраждали 90 осіб, у них різноманітні травми — від гострої реакції на стрес до множинних поранень. У лікарнях наразі перебувають 44 поранених. Серед постраждалих щонайменше 12 дітей.
Джерело: Reuters