Армия рф увеличила количество штурмов. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n205829-rossiyane-pytalis-shturmovat-pod-prikrytiem-massirovannogo-udara-zelenskiy.html

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Російська армія 24 квітня намагалася розвивати штурмові дії на фронті.

Робили це окупанти під прикриттям масованого комбінованого удару по Україні. Коли частина Сил оборони була задіяна від відбиття атаки з повітря, ворог збільшив кількість атак на землі. Про це президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив у Telegram.

Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак, — йдеться у повідомленні.

Глава держави зазначив, що вчора на фронті відбулося понад 150 російських штурмів, противник здійснив понад 4 тис. 500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння. Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву та низці областей України ракетами та дронами. Руйнувань зазнали різні об'єкти в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, бо там було пошкоджено цілий житловий квартал. Внаслідок обстрілу в Києві загинули 12 людей, а ще 87 — постраждали.