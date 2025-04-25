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Армія рф збільшила кількість штурмів. Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни намагалися штурмувати під прикриттям масованого удару — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n205829-rosiyany-namagalysya-shturmuvaty-pid-prykryttyam-masovanogo-udaru-zelenskyy.htmlРакурс
Російська армія 24 квітня намагалася розвивати штурмові дії на фронті.
Робили це окупанти під прикриттям масованого комбінованого удару по Україні. Коли частина Сил оборони була задіяна від відбиття атаки з повітря, ворог збільшив кількість атак на землі. Про це президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив у Telegram.
Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак, — йдеться у повідомленні.
Глава держави зазначив, що вчора на фронті відбулося понад 150 російських штурмів, противник здійснив понад 4 тис. 500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння. Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву та низці областей України ракетами та дронами. Руйнувань зазнали різні об'єкти в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, бо там було пошкоджено цілий житловий квартал. Внаслідок обстрілу в Києві загинули 12 людей, а ще 87 — постраждали.