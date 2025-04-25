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Ракурс
В Павлограде уже 14 пострадавших. Фото: ГСЧС

В Павлограде уже 14 пострадавших, среди них — дети (ФОТО)

25 апр 2025, 13:08
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Кількість постраждалих через російський обстріл Павлограда зросла до 14 осіб.

Серед поранених є троє дітей. Постраждали підлітки 15 та 17 років та шестирічний хлопчик. П’ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 25 квітня повідомив у Telegram.

У місті окрім п’ятиповерхового житлового будинку також пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Вогнем було знищено декілька автівок. Всі пожежі рятувальники загасили.

У Павлограді вже 14 постраждалих. Фото: ОВА, ДСНС

У Павлограді вже 14 постраждалих. Фото: ОВА, ДСНС

Нагадаємо, вночі 25 грудня внаслідок масованої російської дронової атаки на Дніпропетровську область у Павлограді був пошкоджений житловий п’ятиповерховий будинок.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 10 поранених. Внаслідок повторного ворожого удару отримав поранення і рятувальник. У багатьох постраждалих зафіксоване отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани.

Источник: Ракурс


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