У Павлограді вже 14 постраждалих. Фото: ОВА, ДСНС

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Кількість постраждалих через російський обстріл Павлограда зросла до 14 осіб.

Серед поранених є троє дітей. Постраждали підлітки 15 та 17 років та шестирічний хлопчик. П’ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 25 квітня повідомив у Telegram.

У місті окрім п’ятиповерхового житлового будинку також пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Вогнем було знищено декілька автівок. Всі пожежі рятувальники загасили.

Нагадаємо, вночі 25 грудня внаслідок масованої російської дронової атаки на Дніпропетровську область у Павлограді був пошкоджений житловий п’ятиповерховий будинок.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 10 поранених. Внаслідок повторного ворожого удару отримав поранення і рятувальник. У багатьох постраждалих зафіксоване отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани.