Последствия российского обстрела Лиманской общины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали удару двома авіабомбами «ФАБ-250» по одному з селищ Лиманської громади Донецької області.

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені чотири будинки, три господарчі споруди й гараж.