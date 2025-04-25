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Наслідки російського обстрілу Лиманської громади, фото: ДСНС
Рашисти вдарили двома авіабомбами по селищу на Донеччині — є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205843-rashysty-vdaryly-dvoma-aviabombamy-po-selyschu-na-donechchyni-ie-zagybli-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару двома авіабомбами «ФАБ-250» по одному з селищ Лиманської громади Донецької області.
Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені чотири будинки, три господарчі споруди й гараж.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 600 кв. м: горіли житлові будинки та господарчі споруди. Розібрали 3 тонни будівельного сміття, — розповіли у відомстві.
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