Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Лиманської громади, фото: ДСНС

Рашисти вдарили двома авіабомбами по селищу на Донеччині — є загиблі (ФОТО)

25 кві 2025, 17:57
999

Російські загарбники завдали удару двома авіабомбами «ФАБ-250» по одному з селищ Лиманської громади Донецької області.

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені чотири будинки, три господарчі споруди й гараж.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 600 кв. м: горіли житлові будинки та господарчі споруди. Розібрали 3 тонни будівельного сміття, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Лиманської громади, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів