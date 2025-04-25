Наслідки російського обстрілу Лиманської громади, фото: ДСНС

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Російські загарбники завдали удару двома авіабомбами «ФАБ-250» по одному з селищ Лиманської громади Донецької області.

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені чотири будинки, три господарчі споруди й гараж.