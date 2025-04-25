Наслідки російської атаки по Херсону, фото: Херсонська міськрада

https://racurs.ua/ua/n205841-try-avtomobili-spalahnuly-u-hersoni-cherez-skyd-vybuhivky-z-bpla-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 квітня, пообіді атакували територію КП «Парки Херсона».

Про це повідомили прес-служби ДПСУ та Херсонської міської ради.

Внаслідок атаки четверо людей — три водія і прибиральниця — отримали поранення. Вони у задовільному стані й отримують необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок скидання вибухівки з дрона пошкоджено траспортні засоби — спалахнули три автомобілі та гараж.