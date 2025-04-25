Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по Херсону, фото: Херсонська міськрада
Три автомобілі спалахнули у Херсоні через скид вибухівки з БПЛА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205841-try-avtomobili-spalahnuly-u-hersoni-cherez-skyd-vybuhivky-z-bpla-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 квітня, пообіді атакували територію КП «Парки Херсона».
Про це повідомили прес-служби ДПСУ та Херсонської міської ради.
Внаслідок атаки четверо людей — три водія і прибиральниця — отримали поранення. Вони у задовільному стані й отримують необхідну медичну допомогу.
Також внаслідок скидання вибухівки з дрона пошкоджено траспортні засоби — спалахнули три автомобілі та гараж.
Пожежу ліквідували, не допустивши поширення вогню на великі площі, — розповіли у ДПСУ.