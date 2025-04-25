Последствия атаки по Херсону, фото: Херсонский горсовет

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Російські загарбники сьогодні, 25 квітня, пообіді атакували територію КП «Парки Херсона».

Про це повідомили прес-служби ДПСУ та Херсонської міської ради.

Внаслідок атаки четверо людей — три водія і прибиральниця — отримали поранення. Вони у задовільному стані й отримують необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок скидання вибухівки з дрона пошкоджено траспортні засоби — спалахнули три автомобілі та гараж.