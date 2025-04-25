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Последствия атаки по Херсону, фото: Херсонский горсовет
Три автомобиля вспыхнули в Херсоне из-за сброса взрывчатки с БПЛА (ФОТО)https://racurs.ua/n205841-tri-avtomobilya-vspyhnuli-v-hersone-iz-za-sbrosa-vzryvchatki-s-bpla-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 квітня, пообіді атакували територію КП «Парки Херсона».
Про це повідомили прес-служби ДПСУ та Херсонської міської ради.
Внаслідок атаки четверо людей — три водія і прибиральниця — отримали поранення. Вони у задовільному стані й отримують необхідну медичну допомогу.
Також внаслідок скидання вибухівки з дрона пошкоджено траспортні засоби — спалахнули три автомобілі та гараж.
Пожежу ліквідували, не допустивши поширення вогню на великі площі, — розповіли у ДПСУ.