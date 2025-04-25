Рашисты накапливали ракеты для массированной атаки по Украине, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n205848-rossiya-ispolzovala-energeticheskoe-peremirie-dlya-podgotovki-massirovannoy-ataki-24-aprelya.html

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росія в ніч на 24 квітня завдала широкомасштабного комплексу ударів по Україні, використовуючи бомбардувальники дальньої авіації, кораблі Чорноморського флоту та наземні військові підрозділи, головним чином націлюючись на Київ і Харків.

Рашисти використали 30-денне «енергетичне перемир’я», щоб накопичити ракети для цих ударів. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що росіяни у цій атаці використали щонайменше 200 засобів ураження, включаючи безпілотники, щонайменше 10 балістичних ракет (як російських, так і закуплених у КНДР), їх головні авіаційні крилаті ракети X-101 і крилаті ракети «Калібр».

Ця комбінація боєприпасів майже напевно мала на меті ускладнити та перевантажити роботу української ППО, — наголошують у Міноборони Британії.

Повітряні сили ЗСУ тоді повідомили про перехоплення 112 засобів ворога, а також блокування інших за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

X-101 залишається головною ракетою для російських широкомасштабних ударних комплексів, оскільки нещодавнє 30-денне «енергетичне перемир’я» дозволило РФ поповнити свої запаси — до цієї атаки з початку березня вони використовувалися лише двічі, — наголошує британське оборонне відомство.

У Міноборони зазначають, що відновлення запасів цих ракет дозволяє російській стратегічній авіації бути готовою до проведення подібних ударів у будь-який момент, майже без попередньої підготовки.