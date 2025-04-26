Генштаб ВСУ опроверг заявление рф о завершении боев на Курщине

Официальная карта боевых действий на Курщине по состоянию на 25 апреля 2025 года (Генштаб ВСУ)

https://racurs.ua/n205865-genshtab-vsu-oproverg-zayavlenie-rf-o-zavershenii-boev-na-kurschine.html

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Генштаб ЗСУ спростував заяву росії про завершення боїв на Курщині.

Оборонна операція України на Курщині триває. Генштаб каже про складну обстановку, але вказує, що українські підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують бойові завдання. Від початку доби на Курському напрямку відбили 5 штурмів росіян, ще один бій триває.

Загроза оточення українських підрозділів відсутня, додають у Генштабі. Заяву росії про «розгром» України на Курщині називають «пропагандистським вивертом».

росія 26 квітня вперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України.

Начальник Генштабу рф Герасимов на доповіді сказав, що «військові КНДР, діючи пліч-о-пліч із російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм». Раніше росія участі північнокорейців у війні не визнавала, лише казала про «посилення співпраці» з КНДР.

Також Герасимов сказав, що російські військові нібито «повністю звільнили» Курську область від ЗСУ. Але в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ звітував, що на Курщині українські війська продовжують стримувати росіян.