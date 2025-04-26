Зеленский с глазу на глаз встретился в Ватикане с Макроном и Стармером

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Ракурс

Володимир Зеленський віч-на-віч зустрівся у Ватикані після похорону Папи Франциска з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, президенти обговорюють подальші зусилля задля встановлення миру.

Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Після цього Зеленський прокоментував зустріч з Трампом, яка відбулася вранці у Ватикані. Каже, «обговорювали досягнення миру». Інших подробиць не навів.

В офісі президента показали фото з короткої зустрічі президентів Зеленського і Трампа в Базиліці святого Петра.

Повідомляється, що зустріч тривала близько 15 хвилин, після чого лідери домовилися продовжити переговори після похорону.

Білий дім назвав цю зустріч «дуже продуктивною».

На одному з фото видно також президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.