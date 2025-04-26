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Зеленский с глазу на глаз встретился в Ватикане с Макроном и Стармером
Зеленский с глазу на глаз встретился в Ватикане с Макроном и Стармеромhttps://racurs.ua/n205866-zelenskiy-s-glazu-na-glaz-vstretilsya-v-vatikane-s-makronom-i-starmerom.htmlРакурс
Володимир Зеленський віч-на-віч зустрівся у Ватикані після похорону Папи Франциска з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, президенти обговорюють подальші зусилля задля встановлення миру.
Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Після цього Зеленський прокоментував зустріч з Трампом, яка відбулася вранці у Ватикані. Каже, «обговорювали досягнення миру». Інших подробиць не навів.
В офісі президента показали фото з короткої зустрічі президентів Зеленського і Трампа в Базиліці святого Петра.
Повідомляється, що зустріч тривала близько 15 хвилин, після чого лідери домовилися продовжити переговори після похорону.
Білий дім назвав цю зустріч «дуже продуктивною».
На одному з фото видно також президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.