Зеленскому предоставили место в первом ряду на церемонии похорон Франциска вопреки протоколам Ватикана

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Ватикан скасував протокол, щоб забезпечити Володимиру Зеленському місце в першому ряді на похороні Папи Римського Франциска разом із президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном, пише The Telegraph.

Традиційно гостей розміщують за алфавітом назв їхніх країн французькою мовою — офіційною мовою дипломатії на момент укладання протоколів. Відповідно, за правилами президент України мав би опинитися у третьому або ще дальшому ряду. Однак йому надали місце в першому ряду, на одинадцятій позиції від Трампа, який сидів праворуч.

Речник Ватикану Маттео Бруні в коментарі виданню підтвердив, що протокол було змінено.

Між Зеленським і Трампом сиділи, зокрема, президенти Індії, Угорщини, Габону, а також Еммануель Макрон із дружиною Бріжит і президент Фінляндії Александр Стубб.

Варто зазначити, що у французькій мові США записані як États-Unis, тобто на «E», а поруч із Трампом та його дружиною Меланією були президент Естонії Алар Каріс і король Іспанії Феліпе VI (французькою — Espagne).

Ліворуч від Зеленського перебував президент Ірландії Майкл Д. Гіґґінс, що також свідчить про зміну традиційного порядку розсадки на користь українського лідера.

На інших ділянках церемонії протоколу дотримувалися суворо: президент Аргентини Хав'єр Мілей сидів біля швейцарського гвардійця на крайньому правому місці першого ряду. Принц Уельський, що представляв короля, перебував у третьому ряду поруч із Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, який за статусом є главою уряду, а не держави. Серед гостей також були прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер із дружиною леді Стармер та колишній президент США Джо Байден, який сидів у п’ятому ряду.

Президент Італії Серджо Маттарелла, відповідно до протоколу, займав місце в першому ряду, тоді як прем'єр-міністр Джорджія Мелоні сиділа далі, згідно з правилами розсадки для очільників урядів.